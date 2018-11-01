Эксперт назвал причины прекращения митинговой активности в Ингушетии

«Ситуация в Ингушетии постепенно переходит с улицы в правовую плоскость, и, безусловно, в этом заслуга как федеральных властей, полпреда, так и руководства республики в лице Юнус-Бека Евкурова», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Аждар Куртов.

«Думаю, что, действительно, голос разума, прозвучавший и со стороны Кремля, и, самое главное, республиканских властей сыграл свою роль в том, чтобы никому не нужный конфликт постепенно сходил на нет. Наверное, еще полного умиротворения не наступило, но перелом, как мне кажется, уже произошел», – констатирует президент Московского центра публичного изучения права, историк, политолог Аждар Куртов.

Напомним, договор о границе парламент Ингушетии ратифицировал 4 октября. В тот же день его подписал глава республики Юнус-Бек Евкуров. Решение Народного собрания вызвало недовольство определенной части населения республики, в столице Ингушетии Магасе состоялись митинги протеста. Однако позднее, как писала газета ВЗГЛЯД, митинговая стихия вошла в более спокойное русло.

На нынешнюю ситуацию повлияло приближение праздника, который в новейшей интерпретации связан именно с единением народов России – Дня народного единства, полагает Куртов. «Вполне вероятно, что перед этим событием люди посчитали, что не стоит обострять дальнейшую обстановку», – сказал собеседник.

«Все возможности для диалога с оппозицией со стороны руководства Ингушетии были предоставлены, – подчеркнул Куртов. – Если население высказывается и звучат разные точки зрения, в том числе несогласных, а власти разъясняют ситуацию оппонентам, то всегда такой подход дает более разумный и положительный эффект. Кстати, через несколько дней будет еще один праздник, годовщина Октябрьского переворота. Тогда одна часть населения, одна политическая партия, посчитала, что может навязать свою волю всем остальным. Такой противоположный подход как раз привел к тяжелым последствиям в истории нашей страны».

Именно в трудные периоды развития проверяются и люди, и техника на прочность и на эффективность, отмечает эксперт. «То, что произошло, как раз показывает, что руководство республики эффективно, что оно сумело справиться с ситуацией, и колебания рейтинга в данном случае не столь важны. Важно, что кризис преодолен, и это как раз поможет руководству республики приобрести новый опыт, чтобы избежать повторений подобных ситуаций в дальнейшем», – указывает Куртов.

По его оценке, «атака оппозиционных лидеров на власть не удалась, и они затихли». «И это показательно, что население не поддержало подобного рода методы, которыми оппозиционные силы пытаются решать свои политические проблемы», – отметил Куртов.

Как отмечалось ранее, благодаря соглашению о границе, которое подписали Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров, Ингушетия даже приобрела территорию – несколько тысяч гектаров земли будут закреплены не за Бамутским лесничеством в Чечне, а за Сунженским лесничеством в Ингушетии. На севере для выравнивания границы Ингушетия и Чечня передают друг другу ровно по 1 тыс. 890 гектаров.

Представитель крупного ингушского тейпа Ортсхой Салман Опиев ранее заявил газете ВЗГЛЯД, что большинство представителей его тейпа, чьи родовые башни находятся на территории Чечни, поддерживают соглашение о границе. «Лично для меня было безразлично, относятся эти земли к той или другой стороне. Все равно это место – наше родовое гнездо», – рассказал Опиев.

Ортсхой – одно из крупных этнических вайнахских сообществ, в которое входят как ингушские, так и чеченские тейпы. Ортсхойцы, проживающие на приграничной территории, поддержали соглашение о границе. Однако недовольные соглашением проигнорировали позицию Ортсхоя и не пригласили представителей сообщества на координационное совещание.

Конституционный суд Республики Ингушетия также не принял к сведению позицию тейпа Ортсхой и признал закон об утверждении границы с Чечней не соответствующим республиканской конституции. В ответ глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что правомерность соглашения о границе Ингушетии с Чечней должен оценивать КС не субъекта федерации, а России.