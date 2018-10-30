Евкуров назвал соглашение Ингушетии и Чечни вопросом федерального суда

Правомерность соглашения о границе Ингушетии с Чечней должен оценивать не Конституционный суд субъекта федерации, а Конституционный суд России, заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

«Нужно понимать, что сегодняшнее решение (суда) не отменяет соглашение, оно вступило в законную силу… Договоры между нами, двумя субъектами РФ, затрагивающие интересы обоих регионов, должны быть проверены только на соответствие Конституции РФ и исключительно Конституционным судом РФ», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, запрос о компетентности Конституционного суда Ингнушетии будет направлен в Конституционный суд России в ближайшее время.

Ранее Конституционный суд Ингушетии заявил, что считает закон об установлении границы с Чечней не соответствующим Конституции Республики Ингушетия.

Адвокат Алексей Мельников заметил, что этот вопрос должен был быть передан на федеральный уровень. Депутаты парламента Ингушетии отмечали, что председатель Конституционного суда Ингушетии Аюп Гагиев участвовал в принятии акта о границе между республиками.