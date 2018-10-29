Депутаты Ингушетии отозвали запрос о проверке закона о границе с Чечней

Депутаты Народного собрания Ингушетии приняли решение отозвать запрос из Конституционного суда республики, в котором содержалась просьба проверить закон об утверждении границы с Чечней, сообщает региональный парламент.

«Сегодня представителем Народного собрания Республики Ингушетия по делу о проверке конституционности закона Республики Ингушетия «Об утверждении соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» по запросу 12 депутатов и двух граждан, поданы соответствующие документы в конституционный суд Республики Ингушетия. Помимо этого, поданы заявления об отзыве запроса двумя депутатами парламента Республики Ингушетия, а также заявления двух граждан об отзыве жалоб», – приводит ТАСС сообщение парламента.

Подчеркивается, что «правом на запрос в конституционный суд Республики Ингушетия обладает, в том числе, одна треть депутатов Народного собрания от количественного состава (32)». Так как одна треть – это не менее 11 депутатов, пояснили в парламенте, то при отзыве двух заявлений запрос становится недействительным.

Кроме того, подано ходатайство об отводе судьи.

«Имеются основания для самоотвода председателя конституционного суда Ингушетии Аюпа Гагиева, который участвовал в принятии акта, являющегося предметом рассмотрения», – говорится в сообщении.

Гагиев был в составе комиссии по взаимодействию с органами государственной власти Чеченской Республики по вопросам определения границы. Решение, принятое Гагиевым, считают в парламенте, «не будет отвечать принципу объективности и беспристрастности в связи с его непосредственным участием в силу должностного положения в подготовке соглашения».

Одновременно в конституционный суд республики подано заявление, принятое на сходе тейпов Орстхой 28 октября. Там делегаты «выразили единогласное мнение о том, что поддерживают историческое соглашение об установлении границ, а также потребовали объединить два дела в одно производство и заявили, что для обеспечения объективности считают необходимым пригласить ученых, историков, картографов и других экспертов, заслушать их и только после этого выносить решение».

26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о закреплении границы между республиками, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР. После этого в Ингушетии начались акции протесты, однако в октябре митингующие решили приостановить акции.