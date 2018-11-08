Песков оценил ситуацию с границей Ингушетии и Чечни

В Кремле отслеживают ситуацию по границе между Ингушетией и Чечней, а также ждут решения Конституционного суда, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что ситуация с границей двух республик является «рабочей», она «решается в судебном порядке, это абсолютно нормальная ситуация, но спорная», передает РИА «Новости».

Напомним, благодаря соглашению о границе, которое подписали глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров, Ингушетия даже приобрела территорию – несколько тысяч гектаров земли будут закреплены не за Бамутским лесничеством в Чечне, а за Сунженским лесничеством в Ингушетии.

На севере для выравнивания границы Ингушетия и Чечня передают друг другу ровно по 1 тыс. 890 гектаров.

Ранее представитель крупного ингушского тейпа Ортсхой Салман заявил газете ВЗГЛЯД, что большинство представителей его тейпа, чьи родовые башни находятся на территории Чечни, поддерживают соглашение о границе.

Ортсхой является одним из крупных этнических вайнахских сообществ, в которое входят как ингушские, так и чеченские тейпы. Ортсхойцы, которые живут на приграничной территории, поддержали соглашение о границе.

Однако недовольные соглашением проигнорировали позицию Ортсхоя и не пригласили представителей сообщества на координационное совещание.

Конституционный суд (КС) Ингушетии также не принял к сведению позицию тейпа Ортсхой и признал закон об утверждении границы с Чечней не соответствующим конституции республики. Тогда Евкуров заявил, что правомерность соглашения должен оценивать КС не субъекта федерации, а России.

Политолог Аждар Куртов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявлял, что ситуация в Ингушетии перешла «в правовую плоскость», и в этом «заслуга как федеральных властей, полпреда», так и самого Евкурова.