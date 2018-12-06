Представитель ингушского тейпа Ортсхой приветствовал решение КС по границе

«Для нормальных и вменяемых людей сразу было понятно, что соглашение учитывало интересы сторон и устоявшуюся ситуацию на границе», – заявил газете ВЗГЛЯД представитель ингушского тейпа Ортсхой Саид Изарипов. Так он отреагировал на решение Конституционного суда, который признал законным соглашение об установлении границы между Чечней и Ингушетией.

Представитель самого крупного ингушского тейпа Ортсхой Саид Изарипов приветствовал решение Конституционного суда, который признал законным соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней. По его словам, теперь в пограничном споре между двумя республиками поставлена точка.

«Точка была поставлена в момент подписи соглашения. Для нормальных и вменяемых людей сразу было понятно, что соглашение учитывало интересы и устоявшуюся ситуацию на границе... В горных районах, из-за которых разгорелся сыр-бор, никто не жил в течение 60 лет и не собирался жить. Эта горная местность не приспособлена для проживания», – сказал Изарипов.

Он считает, что против заключения соглашения выступали провокаторы и политиканы, которые тем самым хотели навредить репутации главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

«Дело не в территории, здесь была замешана политика. Скорее всего, кому-то мешал Евкуров. Но вменяемых людей очень много, поэтому рано или поздно это в любом случае должно было угаснуть», – подчеркнул он.

Изарипов отметил также, что теперь территории получат дополнительный импульс для развития. В частности, он напомнил об обещании чеченского лидера Рамзана Кадырова построить дороги, провести электроэнергию и газ. «Эти районы очень подходят для ведения фермерского хозяйства, для пчеловодства, скотоводства и развития туристического бизнеса», – подчеркнул Саид Изарипов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг Конституционный суд России не нашел противоречий Основному закону страны в соглашении об установлении границ между Ингушетией и Чечней.

Благодаря соглашению о границе, которое подписали глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров, Ингушетия даже приобрела территорию – несколько тысяч гектаров земли будут закреплены не за Бамутским лесничеством в Чечне, а за Сунженским лесничеством в Ингушетии. На севере для выравнивания границы Ингушетия и Чечня передают друг другу ровно по 1 тыс. 890 гектаров.

Договор о границе парламент Ингушетии ратифицировал 4 октября. Решение Народного Собрания вызвало недовольство определенной части населения республики, в Магасе состоялись митинги протеста. Однако позднее, как писала газета ВЗГЛЯД, митинговая стихия вошла в более спокойное русло.

Ортсхой – одно из крупных этнических вайнахских сообществ, в которое входят как ингушские, так и чеченские тейпы. Ортсхойцы, проживающие на приграничной территории, ранее поддержал соглашение о границе.