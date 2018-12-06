Вердикт КС о границе Чечни и Ингушетии назвали успехом в строительстве федерализма

«В результате все те обстоятельства, которые все эти годы мешали развиваться нашим приграничным территориям, не будут больше возникать», – сказал газете ВЗГЛЯД адвокат главы Чечни Гаиб Берсункаев. Так он прокомментировал решение российского КС, который признал законным соглашение об установлении границы Ингушетии с Чечней.

Адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова Гаиб Берсункаев прокомментировал решение Конституционного суда России, который в четверг признал законным соглашение о границе Ингушетии и Чечни. Он отметил, что КС не ограничился доводами и обстоятельствами, приводимыми заявителем, «а исследовал вопрос практически со всех сторон, даже с той позиции, которую мы не затрагивали».

«По большому счету мы очень довольны этим решением, а иначе быть не должно. На это ушло много времени, 26 лет можно сказать. Я думаю, сейчас, когда КС РФ подтвердил как законность самого соглашения о границе, так и утвердившего его закона республики Ингушетия, эмоции быстро пройдут», – сказал Берсункаев.

Он предупредил, что теперь руководству Чечни и Ингушетии предстоит сделать большую работу: заниматься с органами местного самоуправления реализацией соглашения и довести его до логического завершения.

«В результате все те обстоятельства, которые все эти годы мешали развиваться нашим приграничным территориям, не будут больше возникать. Также не будет больше спорных ситуаций в вопросах хозяйственной деятельности, общественной жизни и т.д. Будем надеяться, что это будет не только во благо двух республик, но и во благо России в целом, потому что данным решением сегодня поставлена точка в строительстве российского федерализма, поскольку теперь все субъекты РФ определены границами», – полагает адвокат.

По его словам, время все расставит на свои места. «Мы жили 26 лет без границы, наконец, граница юридически закреплена, и мы будем соблюдать ее. Я думаю, это не приведет ни к каким другим последствиям. Возможные попытки создать на основе этого решения какие-то прецеденты будут безосновательны. Такого случая у нас еще не было, и, как сказал судья КС Сергей Маврин, нет никакого основания полагать, что будут еще такие примеры», – подчеркнул он.

Берсункаев уверен, что пройдет немного времени, эмоции улягутся, «и все поймут, что нет здесь ни проигравших, ни выигравших».

«Где-то чеченская сторона пошла на уступки, где-то ингушская. Но мы не стали требовать возвращения к той ситуации, которая была давным-давно - в 1934 году, когда две эти области объединялись. Я лично не испытываю чувства какого-то выигрыша, я чувствую, что закончился тяжелый труд, которым мы давно-давно занимались. И нет какой-то эйфории. Мы соседи, мы один народ. У нас этническое единство с ингушским народом. Будем все вместе работать над нашим единством, которое у нас всегда было и будет. Все уляжется», – подытожил Гаиб Берсункаев.

В четверг Конституционный суд России не нашел противоречий Основному закону страны в соглашении об установлении границ между Ингушетией и Чечней.

Благодаря соглашению о границе, которое подписали главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров, Ингушетия даже расширила свою территорию – несколько тысяч гектаров земли будут закреплены не за Бамутским лесничеством в Чечне, а за Сунженским лесничеством в Ингушетии. На севере для выравнивания границы республики передают друг другу ровно по 1 тыс. 890 гектаров.

Ранее в четверг представитель самого крупного ингушского тейпа Ортсхой Саид Изарипов заявил газете ВЗГЛЯД, что теперь в пограничном споре между двумя республиками поставлена точка.

«Точка была поставлена в момент подписи соглашения. Для нормальных и вменяемых людей сразу было понятно, что соглашение учитывало интересы и устоявшуюся ситуацию на границе... В горных районах, из-за которых разгорелся сыр-бор, никто не жил в течение 60 лет и не собирался жить. Эта горная местность не приспособлена для проживания», – сказал Изарипов.