Один из крупнейших покупателей российской пшеницы не заплатил за поставленное зерно

Египет, являющийся крупнейшим в мире импортером пшеницы, не открыл аккредитивы на 16 недавно закупленных партий, фактически задержав выплаты, сообщили знакомые с ситуацией источники.

По их словам, возникли проблемы с оплатой поставок 945 тыс. тонн пшеницы за три периода отгрузки: 11-20 ноября, 1-10 декабря и 11-20 декабря.

«Мы не знаем точного характера проблемы, почему возникла задержка с открытием аккредитивов, но мы знаем, что до января ничего не произойдет – об этом министерство финансов уведомило GASC (Египетская государственная торгово-закупочная компания)», – сообщил Reuters базирующийся в Каире трейдер, знакомый с ситуацией.

Напомним, что Египет является одним из главных покупателей российской пшеницы в последние годы.

В 2016 году Каир вынужден был изменить правила импорта зерновых, отказавшись от требования о «нулевой спорынье» из-за трех провальных тендеров. В связи с этим Россия снова получила право поставлять зерно в Египет без ограничений.