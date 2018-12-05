Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 4 копейки – до 66,86 рубля, курс евро снижался на 4 копейки – до 75,77 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 61,15 доллара за баррель, передает РИА «Новости».