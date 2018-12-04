Волонтеры рассказали об изменении отношения россиян к оказанию помощи

На открытии второго дня Международного форума добровольцев в Москве председатель Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты Артем Метелев рассказал об итогах Года волонтера.

Метелев рассказал, что фонд «Общественное мнение» в течение года проводил исследование, опрашивая люде в разных регионах. Выборка была довольно большой – 65 тыс. человек, передает РИА «Новости».

«Итоги подвели на днях», – сказал он.

По его словам, 33% россиян за последний год помогали делами, 30% – вещами, каждый четвертый – деньгами и 11% – продуктами.

«Каждый третий помогает поступками, делами, а значит, у нашей страны большой потенциал», – считает Метелев.

По статистике, молодежь от 18 до 30 лет чаще других выбирает помощь именно делами, а люди от 31 до 45 лет чаще помогают вещами.

Помощь незнакомым людям за последний месяц оказали 38% россиян. В широком смысле их тоже можно назвать участниками добровольческого движения. Волонтерами себя называют 14% из них.

«Это вдвое больше, чем раньше! Возможно, не только благодаря росту числа добровольцев, но и потому, что люди чаще стали осознавать себя ими, делиться историями, вдохновляющими окружающих. Их отношение меняется, формируется культура, а это в том числе то, на что был нацелен Год добровольца», – отметил Метелев.

Он сообщил, что среди волонтеров больше женщин – 61%.

«Лет пять назад женщин было 70%, так что мы потихоньку выходим на баланс в этом вопросе», – сказал он.

Среди волонтеров людей с высшим образованием больше, чем в целом по стране, – 41%. Ровно половина рассказывает друзьям и родственникам о своей деятельности, многие из них уже привели близких в ряды движения.

В ходе опросов 27% россиян признались, что за год изменили отношение к добровольчеству в лучшую сторону, а 17% россиян, не считающих себя волонтерами, задумываются о том, чтобы стать ими.

«Это наша с вами зона роста. С помощью наших дел и инициатив мы можем раскрыть этот потенциал. Собранные данные говорят о наших возможных партнерах, единомышленниках», – считает Метелев.

Он поблагодарил волонтеров за их деятельность и пожелал всем продуктивного дня.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что число российских волонтеров выросло в разы.

В понедельник, выступая на международном форуме добровольцев, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко сообщал, что волонтеры из отряда «Лиза Алерт» и Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям за 2018 год нашли более 10 тыс. потерявшихся человек.