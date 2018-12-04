Песков признал, что диалог России и США не складывается

Диалог Москвы и Вашингтона не складывается, хотя обе страны проделали «домашнюю работу» и имеют много вопросов для обсуждения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Диалог не складывается действительно, несмотря на, скажем так, определенные планы, определенную проделанную, так сказать, домашнюю работу с двух сторон. Уже неоднократно эти планы переверстывались в последний момент», – ответил Песков на вопрос, есть ли ощущение, что диалог с США не складывается, передает РИА «Новости».

Напомним, Трамп отменил полноценную встречу с президентом России Владимиром Путиным перед самым саммитом G20. Состоялась только краткая встреча на ногах. Позже были названы условия встречи лидеров России и США.