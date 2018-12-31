Единороссы перечислят средства пострадавшим в Магнитогорске

«Единая Россия» перечислит средства в помощь семьям, пострадавшим в понедельник в результате взрыва газа в Магнитогорске, сообщил секретарь генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Генеральный совет и сотрудники центрального исполнительного комитета партии перечислят средства в помощь пострадавшим семьям», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕР.

Кроме того, по его словам, «по поручению секретаря челябинского регионального отделения [«Единой России»] объявлен сбор денежных средств среди депутатского корпуса, членов и сторонников партии».

Турчак выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких в результате трагедии. «Это невозможно принять со спокойным сердцем – ничего не подозревавшие люди в канун долгожданного праздника оказались в ужасной беде», – заявил он.

Утром понедельника, 31 декабря, в Магнитогорске в одном из жилых домов произошел взрыв бытового газа, в результате происшествия, по последним данным, погибли четыре человека, судьба еще 35 человек остается неизвестной. МЧС попросило жильцов нескольких подъездов, местонахождение которых не установлено, выйти на связь. Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила об уменьшающихся шансах найти живых под завалами. Разбор завалов осложнен морозами и угрозой дальнейшего обрушения дома. К спасательной операции подключились кинологи.

Президент России Владимир Путин прилетел в Челябинскую область и сразу же направился в оперативный штаб МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.