Один из Курильских островов завалило сельдью

На острове Итуруп (Курильские острова) произошел массовый выброс рыбы; видео с тысячами сельдей, которые стали предновогодним подарком для местных жителей, опубликовано в социальных сетях.

На кадрах, опубликованных изданием DEITA.RU, что побережье засыпано сельдью, а жители острова собирают ее в пакеты. «Подарок нам на Новый год. Сельдь иваси по всему побережью Итурупа выбросило сегодня ночью. Вот это настоящая рыбалка!» – рассказал автор видео.

Уточняется, что все произошло в ночь на 29 декабря.

Причины массового выброса рыбы пока неизвестны.