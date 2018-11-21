Песков раскрыл историю эффектного рукопожатия Путина с саудовским принцем

Дружеское приветствие президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, которым они обменялись на саммите Группы двадцати в Аргентине, обусловлено хорошими личными отношениями, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Это хорошие личные отношения. Они являются залогом достаточно эффективного взаимодействия на взаимовыгодной основе», – приводит его слова ТАСС.

Песков отметил, что так Путин уже приветствовал и других лидеров, но не стал уточнять, кого именно.

Он добавил, что Москва отмечает готовность саудовской стороны принимать участие в расследовании убийства журналиста Джамаля Хашогджи. «Мы заинтересованы в продолжении развития двусторонних российско-саудовских отношений», – отметил Песков.

По его словам, на саммите G20 президент и принц продуктивно и содержательно побеседовали.

Напомним, ранее в Сети появилось видео того, как Владимир Путин тепло поприветствовал наследного принца Саудовской Аравии перед началом пленарного заседания G20.