Порошенко расширил морскую зону Украины на 12 миль

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о статусе и режиме прилежащей морской зоны, который расширяет ее на 12 морских миль.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского лидера, передает ТАСС.

Напомним, рада Украины 6 декабря приняла законопроект о правовом статусе и режиме прилежащей морской зоны, расширив ее своим решением на 12 морских миль.

В украинском парламенте считают, что документ позволит усилить контрольные функции погранслужбы, возможности для охраны прибрежной зоны и предоставит пограничникам расширенные полномочия для досмотра рыболовных судов в прилежащей зоне и т.д.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что нормы этого закона не применимы к акватории Керченского пролива и Азовского моря.