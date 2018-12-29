Аксенов рассказал о предназначении забора на границе с Украиной

Забор на границе с Украиной обезопасит Крым от диверсантов, заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Это инженерное сооружение, которое полностью позволяет обезопасить нас от проникновения со стороны сопредельной территории различных диверсионных групп. На мой взгляд, в этом части нам ничего не угрожает. Вопросы, связанные с провокациями, с какими-то деструктивными моментами в Крыму, конечно, будут пробовать создать», – заявил Аксенов в эфире радиостанции «Спутник в Крыму», передает РИА «Новости».

Глава республики отметил, что для Крыма нет военных угроз, принятых мер безопасности вполне достаточно.

Напомним, 28 декабря в крымском пограничном управлении ФСБ России заявили об окончании строительства заграждения и настройки сложнейшей системы датчиков в районе Перекопского перешейка.

Представитель госпогранслужбы Украины Олег Слободян сказал, что этого забора нет в зоне видимости украинских силовиков, позже военные эксперты объяснили, почему в Киеве не видят ограждения.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего Россия построила этот забор.