Военные эксперты объяснили, почему Украина не видит забора на границе с Крымом

В Сети высказали предположение, по какой причине на Украине не увидели нового забора на границе с Крымом, построенном в районе Перекопского перешейка.

«Пересеченная местность. Болота. Непроходимый лес. Река. Да мало ли какие могут быть препятствия на пути у такого «забора». Лучше поставить его – и электронные средства автоматического слежения за нарушителями – вовсе не там, где линию заграждений будет видеть Украина», – отметил автор телеграм-канала «Взгляд человека в лампасах», который, как принято считать, ведется высокопоставленными действующими и отставными российскими военными.

Также в тексте указывается, что подобные заграждения строятся там, где их проще возводить, и там, где они будут эффективнее работать.

«Так что теперь желающих незаконным путем пролезть из Украины в Крым поубавится», – отмечается в сообщении.

Ранее представитель госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил «Би-би-си», что «этого забора даже нет в зоне видимости» украинских силовиков.

Напомним, 28 декабря в крымском пограничном управлении ФСБ России сообщили о завершении строительства заграждения и настройки сложнейшей системы датчиков в районе Перекопского перешейка.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего Россия построила этот забор.