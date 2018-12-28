Губернатор Кузбасса отреагировал на идею создания спектакля о «Зимней вишне»

При создании художественных произведений о трагедии, произошедшей в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, авторы должны стараться никого не ранить, считает губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Цивилев назвал тему пожара в «Зимней вишне» болью для всего региона. По его словам, любое упоминание о трагедии «задевает душу каждого», передает РИА «Новости».

«Многие хотят снимать фильмы, писать книги, пьесы про это. У каждого автора есть свой взгляд и есть на это право. Уверен, что каждый из авторов хочет сделать все, чтобы такое не повторилось. Но самое главное в этом случае, я считаю, действуя из лучших побуждений, никого не ранить», – сказал он.



Ранее в пятницу художественный руководитель «Театра на крыше» в Красноярске Валерия Березкина рассказала о намерении поставить в одном из театров в Кемерово пьесу о пожаре в центре «Зимняя вишня». Она отметила, что также хочет представить истории пожарных, которые участвовали в ликвидации пожара, а потом оказались на скамье подсудимых.

В ноябре обвиняемого по делу о пожаре в «Зимней вишне» экс-гендиректора компании-собственника ТРК Вячеслава Вишневского объявили в международный розыск. В уголовном деле появились эпизоды о взятках и новые фигуранты.



Напомним, пожар в «Зимней вишне» в марте 2018 года унес жизни 60 человек.