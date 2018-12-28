Стало известно, какое кино полюбилось россиянам в 2018 году

В уходящем году лидерами кинопредпочтений россиян стали военные фильмы, анимационные ленты и комедии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по случаю Международного дня кино.

Так, 27% россиян сказали, что предпочитали смотреть военные фильмы, 26% – сказки и мультфильмы, 25% – комедии. Военные фильмы больше всего пришлись по нраву людям в возрасте от 45 до 59 лет и старшему поколению (от 60 лет). Сказки и мультфильмы чаще смотрят 25-34-летние (40%), а комедии – молодежь (42% среди 18-24-летних), передает ТАСС.

Отмечается, что доля респондентов, которые часто смотрят мультфильмы и комедии за последний год снизилась. Зато за этот год выросла доля любителей детективов – 22% россиян смотрят фильмы в этом жанре, тогда как годом ранее этот показатель составлял только 13%.

16% респондентов часто смотрят драмы (21% среди женщин), а 15% отдают предпочтение приключенческим фильмам о путешествиях и авантюристах. Каждый 10-й опрошенный (10%) смотрит мелодрамы (16% среди женщин), столько же (10%) выбирают для просмотра триллеры и фильмы ужасов (37% среди 18-24-летних). Боевики предпочитают 9% респондентов (15% среди мужчин).

Подавляющее большинство россиян (83%) признались, что больше всего любят отечественные фильмы. На втором месте – американские фильмы (40%). Французское кино предпочитают 15% участников опроса. Еще 8% нравятся фильмы британского происхождения, а индийский кинематограф упомянули 6% наших сограждан.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 25 декабря 2018 года среди совершеннолетних россиян методом телефонного интервью. Объем выборки составил 1,6 тыс. респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.