Анонсирована встреча глав МИД и Минобороны России и Турции

В субботу, 29 декабря, в Москве состоится встреча руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств России и Турции, сообщил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

«Турецкая делегация посетит Москву 29 декабря, пройдут переговоры глав МИД и министров обороны», – приводит его слова ТАСС.

Богданов также подтвердил, что лидер ХАМАС Исмаил Хания посетит Москву 15 января. На его переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым будет обсуждаться сиутация в секторе Газа и задачи восстановления палестинского национального единства.

Саммит стран-гарантов Астанинского процесса по Сирии (России, Турции и Ирана) пройдет в России в самом начале следующего года, добавил представитель МИД, уточнив, что точная дата зависит от графиков глав государств.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему вывод войск США из Сирии стал плохой новостью для России.