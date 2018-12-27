В МВД объяснили необходимость внесения изменений в паспорта

МВД предложило внести изменения в положение о паспорте гражданина России с целью не допустить фактов уклонения граждан от замены паспорта и нарушения их прав.

«26 декабря в СМИ был опубликован ряд материалов, посвященных проекту внесения изменений в положение о паспорте. При этом в некоторых публикациях комментарии новых норм проекта постановления полностью искажают их суть и не соответствуют действительности», – сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Необходимость разработки нормативно-правового акта в министерстве объяснили отсутствием исчерпывающего перечня оснований для признания паспорта гражданина Российской Федерации недействительным. Противоречивые толкования норм положения о паспорте приводят к нарушению прав граждан, игнорированию обязанности по обмену паспорта при достижении возраста, предусматривающего его замену, отметили в пресс-службе.

«Проектом постановления планируется дополнить положение о паспорте новым пунктом, в соответствии с которым по истечении 30-дневного срока после того, как гражданину исполнится 20 или 45 лет, его паспорт становится недействительным», – сообщили в МВД.

Проект постановления устанавливает аналогичный срок и в случае изменения гражданином фамилии, имени, отчества, сведений о дате и месте рождения. «Это означает, что гражданином заявление для обмена паспорта должно быть подано не до наступления события, требующего замену паспорта, а по истечении 30 дней», – добавили в ведомстве.

Ранее МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России, добавив туда напоминание о сроках обмена документа.