Угрозу ракетной опасности объявили в Белгородской области

Tекст: Антон Антонов

В Telegram глава региона указал жителям, что в домах необходимо оставаться в помещениях без окон, а тем, кто оказался в это время на улице, нужно спуститься «в укрытие или иное безопасное место».

Ночью в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекинском городском округе уже объявляли ракетную опасность.

Напомним, Украина неоднократно обстреливала Белгородскую область из РСЗО RM-70 «Вампир» и «Ольха».

