29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.9 комментариев
Угрозу ракетной опасности объявили в Белгородской области
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В Telegram глава региона указал жителям, что в домах необходимо оставаться в помещениях без окон, а тем, кто оказался в это время на улице, нужно спуститься «в укрытие или иное безопасное место».
Ночью в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекинском городском округе уже объявляли ракетную опасность.
Напомним, Украина неоднократно обстреливала Белгородскую область из РСЗО RM-70 «Вампир» и «Ольха».