Арест Вышинского продлили до 27 января

Херсонский городской суд продлил арест руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского на месяц – до 27 января, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

«Частично удовлетворено ходатайство следствия, продлили срок содержания под стражей на один месяц, до 27 января 2019 года», – сообщил РИА «Новости» Доманский.

Он отметил, что будет подавать апелляцию на это решение.

Нынешний срок ареста Вышинского истекает 28 декабря.

В ноябре Кирилл Вышинский заявил, что его задержание было спланировано и организовано на уровне высшего политического руководства Украины.

В Кремле не раз говорили, что Вышинский должен быть немедленно освобожден, это не тема для обменов, а нарушение принципов свободы прессы.