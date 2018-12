В США начали извиняться за выдуманную охоту на русских троллей

Сторонник Демократической партии США миллиардер Рид Хоффман принес извинения за финансирование организации, создавшей 1 тыс. русскоязычных аккаунтов в сети микроблогов Twitter, чтобы подставить республиканцев через обвинения в «связях» с Россией.

Хоффман, заявление которого опубликовала The Washington Post, извинился за финсансирование группы, связанной с распространением дезинформации в ходе прошлогодних выборов в Алабаме. Он заявил, что якобы не знал, на что идут его деньги.

Хоффман – соучредитель LinkedIn и ранний инвестор Facebook.

«Что ж, следим дальше, кто будет следующим», – прокомментировал публикацию Telegram-канал RT.

Речь идет о республиканце Рое Муре. Как сообщала The New York Times, компания New Knowledge, известная своими «расследованиями вмешательства России в выборы США», сама создала тысячи аккаунтов в социальных сетях с русскими адресами, продвигавшими кандидата от Республиканской партии.

Ранее в США заявили о «непрекращающемся вмешательстве» России во внутренние дела Америки.