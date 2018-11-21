Лолита объяснила слова об «украинском» Крыме

Певица Лолита Милявская прокомментировала свое интервью, в котором сообщила, что считает Крым украинским.

«Рекомендую посмотреть все интервью. Вырванные фразы из контекста рекомендую не читать. Почему не въезжала в Крым на гастроли, спрашивая у Киева разрешения? Я гражданка России и въезжала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия считает своей. То, что мой горшок с детства стоял в Ялте... Я там выросла, у родителей была трехкомнатная квартира... Это мое внутреннее ощущение, для меня это была Украина. Я львовянка, я киевлянка, даже в контексте это тяжело назвать чем-то страшным. Я, наоборот, говорила о том, что ни один из нас не перестал дружить ни с артистами с той стороны, ни с этой. Мы пользуемся трудом друга, в войнах мы не участвуем. Мы этого не понимаем», – заявила Милявская RT.

Она добавила, что закончила школу в Киеве, жила во Львове, но с 1987 года является гражданкой России.

«Когда я была маленькой, Крым был Украиной, в этом нет политики. Это часть моей жизни, я не думала, что когда-нибудь Украина будет иметь такую вражду с Россией. Скорее бы вся эта вакханалия закончилась. Я говорила спасибо России за то, что не убрали таблички с названиями улиц на украинском языке, они для тех людей – украинцев, которые остались жить в Крыму, для них уличные таблички на украинском языке – это говорит об уважении», – заключила Милявская.

Ранее Милявская заявила в интервью каналу «Крючок.TV», что Крым для нее остался украинским «в душе».

Между тем, лидер группы «Машина Времени» Андрей Макаревич, комментируя слова Милявской, заявил, что ему «совершенно неинтересно что там Лолита сказала про Крым». «Ребята! Если вы правда полагаете, что сегодня мнение Лолиты по поводу Крыма – главная новость человечества и больше говорить не о чем – срочно к психиатру», – написал он в Facebook.