Милявская отказалась считать Крым российским

Певица Лолита Милявская заявила, что Крым для нее остается украинским; она рассказала, что всякий раз, когда посещает регион, поет на украинском языке.

В интервью каналу «Крючок. TV» Милявская назвала себя пацифистом и сказала, что для нее «не существует политических игр». «Я гражданка России. Я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей. Для меня Крым – это по-прежнему Украина, в душе. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке», – приводит ее слова РИА «Новости».

По словам Лолиты, после воссоединения Крыма с Россией артисты эстрады разделились на два лагеря. Так, Ани Лорак и Светлана Лобода больше ориентированы на российскую аудиторию, а Станислав Вакарчук и Тина Кароль выбрали как «базовое место для жизни и заработка» Украину.

Сама певица отказалась делить зрителей на российских и украинских и подчеркнула, что поет для всех.

Напомним, два года назад Лолите, уроженке Закарпатья, запретили въезд на Украину из-за посещения полуострова. Ее сняли с поезда в Конотопе, когда она ехала в Киев навестить заболевшую дочь. Позднее Милявская пожелала властям Украины, чтобы им запретили въезд в США и Европу.