Избитая жена Башарова отказалась заявлять на мужа в полицию

Супруга актера и телеведущего Марата Башарова Елизавета Шевыркова отказалась подавать заявление в полицию на своего мужа, который, по информации СМИ, избил ее.

Елизавета отказывается фиксировать травмы и, соответственно, подавать заявление на обидчика, сообщает телеканал «Рен-ТВ».

По информации канала, родственники уговаривают Елизавету обратиться за помощью к правоохранительным органам.

Сообщается, что Башаров избил супругу в ночь на 27 декабря. С носовым кровотечением она обратилась в травматологию. Телеканал уточняет, что перелом носа медики не подтвердили.

Брат Елизаветы Шевырковой Федор сообщил изданию «Стархит», что после того, как Башаров поднял руку на супругу, его сестра вместе с матерью всю ночь пробыла в травмпункте. По словам Федора, это не первый подобный инцидент. В прошлом году женщину доставили в медицинское учреждение с серьезной травмой руки, но тогда семья не афишировала эту проблему.

Издание напоминает, что бывшая жена Башарова актриса Екатерина Архарова также обращалась к медикам с травмой головы и переломом носа, однако в суд на актера во время брака подавать не стала. «Башаров, на тот момент мой законный муж, нанес мне травмы средней тяжести. Ему грозил срок до пяти лет лишения свободы... Все справки и доказательства до сих пор находятся у моего адвоката. Но я сжалилась, в первую очередь из-за маленькой Амели (дочь актера от гражданского брака с Елизаветой Круцко – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит «Стархит» слова Архаровой.