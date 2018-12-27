В МВД рассказали о самых подделываемых видах алкоголя

Из алкогольных напитков чаще всего в России подделывают водку, а также виски и шампанское, рассказал замначальника отдела главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Сергей Смирнов.

«Водка больше всего подвержена подделкам. Бутлегеры подделывают и виски – то, что пользуется спросом, подделывают шампанское, которое также пользуется спросом, особенно сейчас, в предстоящие новогодние праздники», – цитирует РИА «Новости» интервью Смирнова радиостанции «Милицейская волна».

Другие виды алкоголя тоже подделывают, но в меньшей мере.

Смирнов сообщил, что в 2018 году всего выявлено 77 тыс.правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкоголя. Более половины из них связаны с незаконной торговлей и нарушением правил торговли.

По нарушениям возбуждено более 5 тыс. уголовных дел, составлено более 70 тыс. протоколов об административных правонарушениях. Пресечена работа 117 подпольных производств.

Ранее эксперты Роскачества составили рейтинг российских игристых вин среднего ценового сегмента.

В Минфине предупреждали о повышении минимальной цены на водку в России.