Роскачество назвало лучшее российское шампанское

Эксперты Роскачества составили рейтинг российских игристых вин среднего ценового сегмента, большинство из них получили высокую оценку.

Каждый образец оценивался по 100-балльной системе в соответствии со шкалой Всемирной организации винограда и вина. Всего эксперты проверили 51 наименований шампанского, сообщили в Роскачестве.

В исследовании участвовало вино девяти производителей – «Новый Свет», «Инкерман», «Золотая Балка» и «Усадьба Перовских» представляли Крымский полуостров. «Кубань-Вино», «Мысхако», «Абрау-Дюрсо», Винодельня «Юбилейная», «Фанагория» – Краснодарский край.

Большинство образцов – 37 – получили оценку от 78 баллов. Три – не дотянули до базовой планки органолептического качества в 71 балл.

Лучшим игристым вином стало Брют Розовое «Премиум розовое» Абрау-Дюрсо, выпускаемое под маркой Victor Dravigny. Оно получило максимальный общий балл среди вин, попавших в исследование – 84,9.

Высоко эксперты оценили и вина торговой марки «Шато Тамань»: белый брют (84,74 балла), полусухое белое «Мускатное» (84,35 балла) и розовый брют Селект Розе (84 балла).



Исследование игристого – первый этап в формировании каталога российского вина «Винный гид России». Проект запущен Минпромторгом и Минсельхозом с Роскачеством. Всего эксперты закупили более 300 торговых марок российского вина в ценовой категории от 200 до 1000 рублей.

По итогам первого этапа в каталог вошли только лучшие 37 наименований российского игристого из закупленных 50.

«Проверка качества российских вин проходила по принятой во всем мире органолептической оценке. Для проведения исследования была собрана дегустационная комиссия из 22 российских и двух международных экспертов», – сообщили в организации.

Шампанское – традиционный новогодний напиток. Многие под бой курантов выпивают бокал игристого, бросив туда пепел бумаги, на которой написано желание. По словам ведущего научного сотрудника отделения гастроэнтерологии и гепатологии клиники Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Сергея Морозова, это может нанести вред здоровью, передает РИА «Новости».

«Конечно, вредно, потому что бумага не предназначена для употребления в пищу. Мы не знаем, как это взаимодействует с алкоголем. Кроме того, мы не знаем, из чего состоят чернила, которыми пишут желание», – сказал он.

Он отметил, что это может вызвать отравление.

Врач-гастроэнтеролог Лейла Болатчиева рассказала, что в цветной бумаге могут содержаться вредные примеси, поэтому предпочтительнее использовать белый лист.

Заместитель заведующего отделением журналистики Института государственной службы и управления РАНХиГС Андрей Новиков-Ланской предположил, что традиция выпивать шампанское с пеплом пришла из США. В России она пользуется популярностью у женщин в возрасте от 20 до 40 лет.

По его мнению, традиция закрепилась с появлением фильма «Елки». «Там существенная часть сюжета на этом строится, но сам фильм позаимствовал традицию, я думаю, из западных фильмов», – сказал он.

Ранее кандидат медицинских наук Вера Шастина рассказывала, как чувствовать себя бодрым и здоровым 1 января после застолья с алкогольными напитками.

Также была названа стоимость самого дорогого и самого дешевого новогоднего стола в регионах России.