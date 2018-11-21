Врач объяснила, как не страдать от похмелья 1 января

Кандидат медицинских наук Вера Шастина рассказала, как чувствовать себя бодрым и здоровым 1 января после застолья с алкогольными напитками.

«Самый простой совет – не пить совсем. И некоторые семьи следуют этому совету, наливая в фужеры безалкогольные газированные и негазированные напитки, в том числе домашнего приготовления. Ведь залог отличного настроения и веселого праздника – это радость общения с близкими и родными людьми», – сказала Шастина РИА «Новости»

Она отметила, что в случае, если все же планируется употреблять алкоголь, лучше не начинать пить с самого утра.

«Стоит также хорошо поесть за три-четыре часа до застолья», – добавила специалист.

По ее словам, во время застолья не надо ограничиваться закусками, нужно плотно подкрепиться основными новогодними блюдами. Также хороший способ избежать плохого самочувствия на следующее утро – не мешать алкогольные напитки.

«Смешение алкогольных напитков вызывает самое сильное опьянение. После первого бокала шампанского выберите себе напиток вечера. Но и здесь надо следовать принципам: не смешивать зерновые спирты – водка, виски, джин, виноградные – вино, коньяк, бренди, а также ягодные, фруктовые и иные. Покупать алкоголь надо лишь в надежных торговых точках», – подчеркнула Шастина.

Также в стакан можно добавлять лед, чтобы выпить больше жидкости и меньше алкоголя. Можно разбавлять сухие вина, но крепкие напитки не следует разбавлять газировкой, поскольку такое сочетание вызывает быстрое и сильное опьянение, отметила врач.

«Не стоит съедать жирную пищу или масло перед приемом алкоголя. Это грозит резким переходом в состояние «нестояния», произойдет сбой в работе ферментных систем и резко вырастет нагрузка на печень и поджелудочную железу. Тем более что и меню новогоднего стола к этому располагает. Это грозит изжогой, тяжестью в желудке, расстройством кишечника и тошнотой», – пояснила Шастина.

Прогулка на морозе с целью проветривания также может резко ухудшить состояние. Также врач указала, что переносимая доза алкоголя у каждого своя и не стоит «соревноваться» с участниками застолья, чтобы не отравиться и не попасть в больницу.

«А днем после хорошего сна очень желательна активная прогулка на свежем воздухе с близкими и друзьями. Спланируйте каждый день прекрасных новогодних выходных, чтобы не жалеть потом о бесцельных бесконечных возлияниях, наносящих вред вашему здоровью», – подытожила Шастина.

Ранее Минсельхоз определил стоимость продуктов для новогоднего стола у россиян, по подсчетам ведомства, этот показатель вырос на 1,6%.