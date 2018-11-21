Минсельхоз подсчитал среднюю стоимость новогоднего стола

Стоимость продуктов для новогоднего стола в 2018 году выросла на 1,6% по сравнению с прошлым годом и составила 6 253 рублей.

«По расчетам, основанным на учете ценовых колебаний текущего года и сезонной декабрьской динамики, средняя цена по России на новогодний продуктовый набор для семьи из четырех человек составит на конец декабря 6253 рублей, что на 1,6% превышает его стоимость на аналогичный период прошлого года. Таким образом, ожидается, что динамика будет в 2,5 раза ниже прогнозируемой инфляции», - приводит сообщение ведомства ТАСС.

В Минсельхозе добавили, что для оценки стоимости продуктов для новогоднего застолья учитывались данные Росстата, а также стоимость порядка 30 продуктов, в их числе мясо, колбаса, сыр, овощи и фрукты, икра, алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия.

По оценкам ведомства, цена на салат «сельдь под шубой» практически не изменились, а продукты для салата оливье на всю семью подорожали на 17 рублей.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, как будут расти цены в России в следующем году.