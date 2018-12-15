Названы самый дешевый и самый дорогой новогодние столы в регионах России

Жители Якутии на новогодних праздниках заплатят за базовый новогодний стол больше всех – 447 рублей на человека, оренбуржцам затраты на яства обойдутся в среднем вдвое дешевле – 221 рубль на человека, об этом сообщил производитель онлайн-касс «Эвотор» со ссылкой на данные со своих терминалов, установленных по городам России.

«Стоимость базового новогоднего стола, включающего наиболее популярные и «обязательные» для россиянина продукты и блюда, в Оренбургской области составит 221 рубль на человека, в Якутии – 447 рублей на человека. Это самый дешевый и самый дорогой «новогодние столы» в России», – сообщила пресс-служба компании, передает РИА «Новости».

Базовый набор продуктов для праздников, по версии компании, составили следующие блюда: салат «Оливье» с колбасой, салат «Сельдь под шубой», пара бокалов шампанского, бутерброды с красной икрой и семгой, сырная и колбасная нарезки, три мандарина и яблоко на каждого человека.

Достаточно доступные цены на новогодние продукты зафиксированы в Ставрополе, Новосибирске, Липецке и Омске. Самые большие цены на «базовый набор» зарегистрированы в Якутии, Приморском крае, Мурманске, Магадане и Вологде.

Москвичам яства обойдутся в среднем в 354 рубля на человека, петербуржцам – в 313 рублей. Средняя цена по России составила 295 рублей.

Бутылка шампанского обойдется россиянам в 223 рубля. Больше всех за нее вновь заплатят жители Якутии – 431 рубль, меньше всех - в Курганской области – 141 рубль.

«Самый дорой салат будет на столах жителей Вологодской и Магаданской области – 39 и 43 рубля за порцию, самый дешевый в Иркутске и в Москве – 17 и 19,5 рубля за порцию», – пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что стоимость набора продуктов для новогоднего стола на Украине выросла на 20%.