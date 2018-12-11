Новогодний стол на Украине подорожал на 20%

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11 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 15:49  |  vz.ru
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Какую цену заплатят французы за «революцию желтых жилетов»

Протесты французов обойдутся экономике в миллиарды долларовФото: Christophe Ena/AP/ТАСС
Не прекращающиеся четыре недели беспорядки во Франции приведут к замедлению французской экономики в два раза в последнем квартале. Ущерб в деньгах может доходить до 10 млрд долларов, если, конечно, беспорядки не растянутся еще на несколько месяцев. Тогда разбегутся не только последние туристы. Кто пострадал, а кто выиграл от всей этой предрождественской истории? Подробности...
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Французский бунт ударит по Евросоюзу

Демонстранты ставят нынешние события в один ряд с ключевыми датами французских бунтовФото: Benoit Tessier/Reuters
Неожиданное восстание «желтых жилетов» лишь подтверждает глубину проблем не Франции, а Европы в целом – большинство населения ключевых стран Европы недовольно как существующим политическим курсом, так и национальными элитами, этот курс проводящими. В ответ на глобализацию поднимается популистская (от слова народ) волна – которая или сметет правящие силы, или погрузит Евросоюз в тяжелый внутренний кризис. Подробности...
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Солженицын сделал для русских меньше, чем мог бы

Математик, добившийся признания литературой, и сталинский стипендиат, арестованный Смершем прямо на фронтеФото: Владимир Саяпин/ТАСС
Ровно сто лет назад в Кисловодске, находившемся тогда под контролем Добровольческой армии, родился Александр Солженицын – сталинский стипендиат и нобелевский лауреат, предлагавший превратить СССР в русское национальное государство и подороже продать Курильские острова. Для советской власти он был врагом. Но что означает его фигура для современной России? Подробности...
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Какие секреты обнаружит Латвия в «архивах КГБ»

В этом здании раньше и находились те самые архивы, которые были обнародованы, – они принадлежали КГБ Латвийской СССРФото: Ints Kalnins/Reuters
В Латвии решено опубликовать так называемые архивы КГБ – и это сразу вызвало в стране немалый ажиотаж. Публика жаждет зрелищ и разоблачений «кровавого советского режима». Что на самом деле они обнаружат в публикуемых документах и почему вместо «ящика Пандоры» будет открыта скорее коробка с рождественскими фейерверками? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Макрон выполнил обещания и разочаровал избирателей

Екатерина Соколова, политолог, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ
Требования «желтых жилетов», несмотря на некоторую эклектичность, вполне себе характерный набор левопопулистских предложений, в то время как Макрон, несмотря на членство в социалистическом правительстве, больше тяготеет к правым подходам. Подробности...

«Жить не по лжи» мы реализовали с перехлестом

Андрей Бабицкий, журналист
Первой вещью, перевернувшей страну, стал «Один день Ивана Денисовича». Фигура Александра Солженицына давно стала и остается настоящим яблоком раздора для российской общественности. Факт этот легко объясним. Подробности...
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Цукерберг строит идеальный тоталитаризм

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Письмо создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга побудило многих впервые внимательно вчитаться в правила сообщества, с которыми все в свое время согласились автоматически, не изучая, – нажатием кнопки «Принять». И в правилах открылись бездны. Подробности...
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        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

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          Новогодний стол на Украине подорожал на 20%

          11 декабря 2018, 15:03

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Стоимость набора продуктов для новогоднего стола на Украине выросла на 20%, сообщил заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Николай Пугачев.

          Пугачев сообщил, что «в среднем по Украине стоимость новогоднего стола 2019 года для украинской семьи из четырех человек повысится по сравнению со стоимостью новогоднего стола – 2018 почти на 20% и составит 1 тыс. 535 гривен», то есть около 60 долларов, передает ТАСС.

          Для оценки эксперты взяли традиционное новогоднее меню. Так, 3 кг салата «Оливье» обойдется примерно в 129 гривен (около 5 долларов), что на 25% больше, чем при праздновании Нового 2018 года.

          Существенно возрастут расходы на мясные продукты – стоимость 2,5 кг мясных блюд составит 344 гривны (около 12 долларов). В минувшему году мясной ассортимент на новогоднем столе стоил порядка 280 гривен (около 10 долларов).

          Отмечается, что к 2019 году существенного дорожают традиционные для украинского стола сельдь, твердый сыр и сливочное масло. Кроме того, почти на 20% подорожали алкогольные напитки.

          Семьям, имеющим возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 470 гривен (около 17 долларов) за новогодний стол, так как его стоимость с деликатесами повысится до 2 тыс. 5 гривен (около 70 долларов).

          В минувшем году, по данным Госстата, средняя стоимость праздничного стола на Украине составляла 1 тыс. 350 гривен (рост на 31,2% к 2017 году).

          Между тем в России килограмм салата «Оливье» подешевел на 1 рубль – до 268,46 рубля за 1 кг против 269,56 рубля годом ранее, говорится в сообщении Национального союза производителей плодов и овощей.

          По данным экспертов, стоимость овощей, входящих в состав салата, снизилась в целом на 10 рублей, причем больше всего подешевели огурцы – цена на них упала на 30%, до 15,75 рубля за 150 грамм.

          Стоимость банки зеленого горошка упала с 50 рублей до 46 рублей, стоимость картофеля осталась на прежнем уровне – 4 рубля за 200 грамм.

          При этом цена репчатого лука выросла с 1,14 рубля до 1,32 рубля за 60 грамм, цена 70 грамм моркови подросла с 1,82 рубля до 2,24 рубля.

          Кроме того, увеличилась и стоимость других ингредиентов, входящих в состав традиционного новогоднего салата: цена майонеза выросла с 41 рубля до 43,25 рубля за пачку объемом 250 грамм, цена 300 граммов колбасы выросла с 125,7 рубля до 131,1 рубля, стоимость четырех яиц увеличилась с 22,8 рубля до 24,8 рубля.

          Снижение цен на свежие овощи обусловлено наполнением рынка тепличных овощей: с 2015 года действует Государственная программа развития сельского хозяйства, в рамках которой реализовывалась государственная поддержка, стимулирующая строительство тепличных комплексов.

          Так, в последние годы в России построили больше 900 га тепличных комплексов, что позволило на 85% закрыть потребность в тепличных овощах и увеличить конкуренцию на рынке.

          Ранее Минздрав разрешил россиянам не ограничивать себя за новогодним столом.


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