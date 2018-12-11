Новогодний стол на Украине подорожал на 20%

Стоимость набора продуктов для новогоднего стола на Украине выросла на 20%, сообщил заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Николай Пугачев.

Пугачев сообщил, что «в среднем по Украине стоимость новогоднего стола 2019 года для украинской семьи из четырех человек повысится по сравнению со стоимостью новогоднего стола – 2018 почти на 20% и составит 1 тыс. 535 гривен», то есть около 60 долларов, передает ТАСС.

Для оценки эксперты взяли традиционное новогоднее меню. Так, 3 кг салата «Оливье» обойдется примерно в 129 гривен (около 5 долларов), что на 25% больше, чем при праздновании Нового 2018 года.

Существенно возрастут расходы на мясные продукты – стоимость 2,5 кг мясных блюд составит 344 гривны (около 12 долларов). В минувшему году мясной ассортимент на новогоднем столе стоил порядка 280 гривен (около 10 долларов).

Отмечается, что к 2019 году существенного дорожают традиционные для украинского стола сельдь, твердый сыр и сливочное масло. Кроме того, почти на 20% подорожали алкогольные напитки.

Семьям, имеющим возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 470 гривен (около 17 долларов) за новогодний стол, так как его стоимость с деликатесами повысится до 2 тыс. 5 гривен (около 70 долларов).

В минувшем году, по данным Госстата, средняя стоимость праздничного стола на Украине составляла 1 тыс. 350 гривен (рост на 31,2% к 2017 году).

Между тем в России килограмм салата «Оливье» подешевел на 1 рубль – до 268,46 рубля за 1 кг против 269,56 рубля годом ранее, говорится в сообщении Национального союза производителей плодов и овощей.

По данным экспертов, стоимость овощей, входящих в состав салата, снизилась в целом на 10 рублей, причем больше всего подешевели огурцы – цена на них упала на 30%, до 15,75 рубля за 150 грамм.

Стоимость банки зеленого горошка упала с 50 рублей до 46 рублей, стоимость картофеля осталась на прежнем уровне – 4 рубля за 200 грамм.

При этом цена репчатого лука выросла с 1,14 рубля до 1,32 рубля за 60 грамм, цена 70 грамм моркови подросла с 1,82 рубля до 2,24 рубля.

Кроме того, увеличилась и стоимость других ингредиентов, входящих в состав традиционного новогоднего салата: цена майонеза выросла с 41 рубля до 43,25 рубля за пачку объемом 250 грамм, цена 300 граммов колбасы выросла с 125,7 рубля до 131,1 рубля, стоимость четырех яиц увеличилась с 22,8 рубля до 24,8 рубля.

Снижение цен на свежие овощи обусловлено наполнением рынка тепличных овощей: с 2015 года действует Государственная программа развития сельского хозяйства, в рамках которой реализовывалась государственная поддержка, стимулирующая строительство тепличных комплексов.

Так, в последние годы в России построили больше 900 га тепличных комплексов, что позволило на 85% закрыть потребность в тепличных овощах и увеличить конкуренцию на рынке.

Ранее Минздрав разрешил россиянам не ограничивать себя за новогодним столом.