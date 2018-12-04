Минздрав разрешил россиянам не ограничивать себя за новогодним столом

Россияне, не имеющие проблем со здоровьем, в новогоднюю ночь могут позволить себе любые продукты питания, считает главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

«Пусть будет всё на новогоднем столе... Если у человека нет заболевания, если это самый обычный, более-менее здоровый человек, он может есть всё: самое вкусное, самое хорошее, самое нарядное, приятное. Пусть новогодний стол запомнится навсегда или, по крайней мере, на год... Это время надежд, поэтому должно быть всё нарядно, празднично, вкусно и обильно», – приводит слова Тутельяна RT.

При этом Тутельян рекомендует все-таки не переедать и принимать пищу небольшими порциями. Единственное, по мнению диетолога, в чем следует себя сдерживать, – это потребление алкоголя.

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