Стало известно о повышении минимальных цен на крепкий алкоголь

Минимальная цена на водку в России для розничной продажи может подняться до 215 рублей за 0,5 литра, на коньяк – до 388 рублей, сообщили в пресс-службе министерства финансов России.

Внесение изменений в приказ об установке цен находится на государственной регистрации в Минюсте России, сообщили в Минфине «Федеральному агентству новостей».

«Минимальная цена в розничном звене на водку будет установлена в размере: 215 рублей за 0,5 литра готовой продукции – на водку крепостью 40 градусов; 388 рублей за 0,5 литра готовой продукции – на коньяк», – пояснили в ведомстве.

Регистрация документа должна быть проведена за срок не более одного месяца, в случае утверждения приказ вступит через 10 дней после его опубликования в официальных СМИ.

О возможном пересмотре минимальных цен на алкоголь сообщалось еще в июне 2018 года.