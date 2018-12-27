Знаменитый бразильский болельщик вернулся в Москву на Новый год

Эмоциональный бразилец Томер Савойя, прославившийся превратившейся в мем фразой «Россия ... (очень классная), братан!» во время чемпионата мира по футболу, вновь посетил нашу страну и пришел в восторг от новогодней Москвы.

Видео с Томером, фотографирующимся с прохожими в Москве, опубликовал телеканал RT.

Газета ВЗГЛЯД ранее рассказывала о том, чем запомнился ЧМ-2018 помимо футбола.