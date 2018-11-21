Сечин назвал главную причину обвала цен на нефть

Глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что цена на нефть зависит от нескольких факторов, основным из которых является повышение ставки Федерального резервного фонда США.

«Надо учитывать большое количество факторов. В данном случае, мы, казалось бы, заключили соглашение ОПЕК+, а цена на нефть падает. Казалось бы, она должна была стабилизироваться, все должны были испугаться. Но никто не испугался. Потому что работают различные факторы, кроме поставок, которые регулируются этим соглашением, и то в части ограниченного количества участников. Скажем, нефтяная промышленность США не участвует», - сказал Сечин, передает РИА «Новости».

Он добавил, что основным фактором в этом случае стало повышение ставки ФРС и добавил, что Роснефть готова к любым ситуациям.

Цены на нефть 24 декабря рухнули более чем на 6% по основным маркам, цена на Brent опустилась ниже 51 доллара за баррель.

ФРС США в ходе последнего в 2018 году заседания решила повысить базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых.

В Кремле также комментировали декабрьское падение цен на нефть.