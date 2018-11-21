Кремль прокомментировал падение цен на нефть

Кремль не видит повода для экстренных совещаний и международных переговоров из-за снижения цен на нефть, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на вопрос, планируются ли в Кремле совещания из-за падения цены на нефть, заявил, что «повода для каких-то экстренных совещаний нет», передает ТАСС.

Москва также не видит оснований для переговоров по этому вопросу с Саудовской Аравией или другими партнерами ОПЕК, правительство держит ситуацию на контроле, передает РИА «Новости».

Он отметил, что «эффект от договоренностей» в рамках ОПЕК+, направленных на корректировку цен на энергоносители, «зачастую имеет отложенный» характер.

Напомним, в понедельник цена на нефть Brent достигла минимума с сентября 2017 года. До этого Brent обрушилась до минимума с октября 2017 года, после чего произошло краткосрочное восстановление ее стоимости.