Нефть Brent достигла минимума с сентября 2017 года

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 52 долларов за баррель впервые с 4 сентября 2017 года, следует из данных торгов.

По состоянию на 21.03 мск стоимость нефти марки Brent снизилась на 3,92% до 51,98 доллара, цена нефти марки WTI опускалась на 3,75%, до 43,88 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе нефть марки Brent обрушилась до минимума с октября 2017 года, после чего произошло краткосрочное восстановление ее стоимости.