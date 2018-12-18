Нефть резко подешевела

Цена на нефть марки Brent обвалилась более чем на 6%, WTI – более чем на 7%, свидетельствуют данные торгов.

Впервые с 12 октября 2017 года цена на Brent оказалась ниже 56 долларов за баррель. В ходе торгов стоимость опускалась до 55,91 доллара за баррель. На 22.56 мск цена февральских фьючерсов снижалась на 5,91%, до 56,07 доллара, передает «Прайм».

Цена фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 7,13%, до 46,63 доллара за баррель. В ходе торгов цена падала на 7,83%, до 46,3 доллара (то есть до минимума с конца августа 2017 года).