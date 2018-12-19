ФРС США повысила базовую процентную ставку

Базовую процентную ставку решено повысить до 2,25–2,5% годовых, сообщает Федеральная резервная система США.

Заседание ФРС состоялось 18–19 декабря. Базовую ставку решили поднять с 2–2,25% годовых, передает «Прайм».

Это уже четвертое повышение ставки за 2018 год, в 2017 году таких повышений было три, в 2016 и 2015 годах ее повышали по разу.