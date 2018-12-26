Посол не исключил новые полеты российских самолетов в Венесуэлу

Российский посол в Венесуэле Владимир Заемский не исключил новых полетов российских самолетов в эту южноамериканскую страну.

«В ходе российско-венесуэльского взаимодействия на этом направлении, разумеется, не исключаются подобные мероприятия и в будущем, причем, как и прежде, в полном соответствии с международными нормами», – заявил Заемский РИА «Новости».

По его мнению, если говорить о российских самолетах Ту-160, то «переполох» вокруг «комплексных полетов во имя мира» произошел, прежде всего, среди недоброжелателей венесуэльского правительства как в регионе, так и в США.

«На самом деле, любые опасения относительно совместных российско-венесуэльских полетов над Венесуэлой и акваторией Карибского моря были безосновательны благодаря открытому характеру этого мероприятия, и ничего экстраординарного в этом не было, учитывая, что в прошлом аналогичного типа российские самолеты уже прилетали в страну – например, в 2008 и 2013 годах», – сказал дипломат.

Заемский также назвал домыслами информацию о переговорах по созданию российской военной базы в Венесуэле. «Пробрасываемая некоторыми СМИ информация о якобы ведущихся переговорах по созданию военной базы на территории Венесуэлы – чистой воды домыслы. Для понимания ситуации отмечу лишь, что запрет на какие-либо иностранные военные базы закреплен в действующей Конституции Венесуэлы», – заявил Заемский.

В то же время дипломат считает, что тема иностранного вторжения в страну по-прежнему актуальна. «Международную обстановку вокруг Венесуэлы на конец 2018 года можно оценить как сложную. Тема вторжения в страну с повестки не снята, особенно в условиях, когда у некоторых агрессивных сил стоит план свержения действующего руководства, а санкционный инструментарий не позволяет реализовать задуманное в полной мере», – заявил Заемский.

По его словам, Россия намерена работать на разрядку ситуации и призывает всех к здравомыслию, рекомендуя придерживаться миролюбивой повестки в отношении Венесуэлы.

В США в последнее время активно обсуждают недавний визит в Венесуэлу российских Ту-160, тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124 «Руслан» и дальнемагистрального самолета Ил-62. Кроме того, СМИ опубликовали спутниковые снимки венесуэльского острова Орчила в Карибском море, на котором якобы будет создана наша военная база. В Госдепе уклонились от ответа на вопрос о возможном появлении российской базы в Венесуэле.