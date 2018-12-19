Госдеп предложил спросить Японию о базе России в Венесуэле

На вопрос о том, как США относятся к сообщениям СМИ о якобы имеющихся у России планах создать военную базу в Венесуэле, замруководителя пресс-службы Госдепа Роберт Палладино предложил обратиться к Токио.

Его спросили, видят ли США угрозу в такой базе. Палладино предложил обратиться за комментарием к России.

«Они много чего говорят, и я не буду комментировать это сейчас», – приводит его слова ТАСС.

При этом он также предложил «обратиться с этим вопросом к правительству Японии».

Когда ему повторили, что речь идет о Венесуэле, а не о Японии, Палладино ответил: «По поводу Венесуэлы я скажу то же самое».

«Я не буду реагировать на все, что они говорят», – заявил он.