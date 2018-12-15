Минобороны опубликовало видео возвращения Ту-160 из Венесуэлы

Министерство обороны опубликовало видеозапись, на которой запечатлено возвращение стратегических ракетоносцев Ту-160 из Венесуэлы на аэродром базирования в России.

Кадры с ночной посадкой бортов приводит телеканал «Звезда».

«Во время пребывания в Венесуэле экипажи дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над акваторией Карибского моря, получив практический опыт выполнения полетного задания в районе экватора в условии высокой влажности и температурных режимов, а также проведения совместных полетов с экипажами истребительной авиации ВВС Венесуэлы, которые выполнили сопровождение российских самолетов на отдельных этапах маршрута», – рассказали в российском оборонном ведомстве.

Ракетоносцы преодолели более 12 тыс. километров, дозаправка производилась в воздухе. Самолеты пролетели над Атлантическим океаном, Карибским, Норвежским и Баренцевым морями. Российская авиация строго соблюдала международные правила полетов.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему полет Ту-160 в Венесуэлу сильно взволновал США.