Появились спутниковые снимки места для «российской базы» в Венесуэле

Если сообщения СМИ о планах создания Россией базы для стратегических ракетоносцев Ту-160 на венесуэльском острове Орчила в Карибском море окажутся правдой, это создаст «беспрецедентную постоянную стратегическую угрозу» для США, пишут американские СМИ.

Портал The Drive опубликовал спутниковые снимки венесуэльского острова Орчила, на котором, как предполагается, будет создана военная база. При этом издание отмечает, что в настоящее время нет гарантий того, что Москва действительно может создать базу на острове. Россия и Венесуэла обсуждали возможность создания базы еще в 2009 году, однако тогда Уго Чавес отверг эту идею. В то же время портал замечает, что за последние несколько лет на острове была отремонтирована и расширена взлетно-посадочная полоса, «достаточно длинная для проведения операций с Ту-160, но с ограниченной инфраструктурой для регулярных операций с применением крупных боевых самолетов».

Издание подчеркивает, что наличие передовой базы, способной принимать стратегические самолеты, позволило бы России регулярно совершать полеты вблизи Соединенных Штатов, что в настоящее время в значительной степени невозможно. Таким образом, военная база с российскими стратегическими ракетоносцами Ту-160, способными переносить крылатые ракеты с ядерными боеголовками, «создаст беспрецедентную постоянную стратегическую угрозу для материковой части США в пределах западного полушария».

В декабре российские Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и дальнемагистральный самолет Ил-62 в течение пяти суток находились в Венесуэле. Этот полет вызвал сильное беспокойство у властей США. В то же время в Госдепе уклонились от ответа на вопрос о возможном появлении российской базы в Венесуэле.