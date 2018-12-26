Таиланд легализовал марихуану в медицинских целях

Национальная законодательная ассамблея Таиланда узаконила использование каннабиса в медицинских целях и для научных исследований.

Это единственная страна в Юго-Восточной Азии, принявшая такое решение, сообщает Deutsche Welle.

Заместитель премьер-министра и министр юстиции Прачин Чантонг, выступая перед голосованием в ассамблее, заявил, что снятие запрета принесет облегчение людям, страдающим хроническими болями.

Теперь власти должны разработать порядок производства медицинской конопли.

Отмечается, что закон о легализации медицинской конопли рассматривается в соседней с Таиландом Малайзии.

На прошлой неделе губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обещал легализовать рекреационную марихуану в 2019 году.

За неделю до этого парламент Новой Зеландии принял закон о легализации производства и продажи марихуаны в медицинских целях. Ранее медицинскую марихуану разрешили в Великобритании.

До этого марихуану легализовали в Канаде, а в Грузии конституционный суд отменил административные санкции за употребление каннабиса.