Завершен поиск признаков пропаганды гомосексуализма на рисунках уральских школьников

Полиция Екатеринбурга не нашла признаков пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних в рисунках на выставке детских плакатов на тему толерантности.

«В возбуждении административного производства по ст. 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних») было отказано из-за отсутствия состава правонарушения», – говорится в заключении полиции, которое приводит РИА «Новости».

Напомним, в екатеринбургской школе № 115 прошел конкурс плакатов «Толерантный мир». В выставке приняли участие ученики 5-11 классов, один из авторов якобы изобразил фигуры двух девушек, двух мужчин и мужчины с девушкой. Рисунок назван «Нам не дано выбирать внешность, ориентацию, расу. Мы все по-своему уникальны».