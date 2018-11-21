КНДР и Южная Корея символически объединили железные дороги

Символическая церемония объединения железнодорожных систем КНДР и Южной Кореи состоялась на станции Панмун в приграничном северокорейском городе Кэсон, сообщает агентство «Ренхап».

Как сообщили в министерстве Южной Кореи по делам объединения двух стран, церемония не дает старт фактическому началу работ, но «демонстрирует готовность Кореи активно сотрудничать в реализации проекта модернизации и соединения железных и автомобильных дорог в будущем».

«Фактическое строительство будет вестись в соответствии с ситуацией, связанной с денуклеаризацией Севера и глобальными санкциями против Северной Кореи», — отмечается в сообщении, пишут «Ведомости».

Об объединении дорог КНДР и Южной Кореи лидеры двух стран Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин говорили еще в ходе первой встречи в апреле 2018 года. Проект объединения дорог севера и юга Корейского полуострова мог бы стать началом амбициозного плана по соединению межкорейской железной дороги с Транссибом и созданию транспортного коридора в Европу.