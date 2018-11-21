Роскачество выбрало самые вкусные мандарины

В Роскачестве завершили исследование мандаринов, развенчали несколько потребительских мифов и выбрали самые вкусные сорта.

Эксперты проверили мандарины по 426 показателям. Отдельно проверялось наличие 176 пестицидов в кожуре и мякоти, а также цитрусовых болезней, сообщили в Роскачестве.

«Более сочными по результатам испытаний оказались мандарины сорта уншиу (абхазские), менее сочными – муркотт. Зато они были самыми сладкими. Хотя клементины несильно уступили им в сладости», – отметили в организации.

Косточки попадались только в некоторых маленьких плодах сорта шива-микан.

Согласно потребительскому мифу, в мандаринах полно нитратов и пестицидов. Исследование это опровергает. Также в плодах не нашли тяжелых металлов, радионуклидов, ГМО. Там не было и вредоносных насекомых.

В Роскачестве отметили, что вопреки еще одному распространенному мифу, зеленоватый цвет кожуры не значит, что плод кислый. Их срывают зеленоватыми, чтобы успеть довезти о магазинов. По пути мандарины дозревают.

Не стоит обращать внимания на мандарины с веточкой и листочком. «Это лишь маркетинговый ход, а не показатель свежести плодов», – сообщили эксперты.

При выборе мандаринов нужно избегать «пухлые» плоды с явно отстающей от мякоти кожурой. Скорее всего, они перезревшие или залежалые. Также не нужно покупать мандарины с плесенью на кожуре, вмятинами и мягкими участками.

В Роскачестве советуют внимательно отнестись к табличкам с надписью «Абхазские». «Чаще всего еще с октября под видом абхазских мандаринов в России продаются клементины», – выяснили в Роскачестве.

Ранее в Роскачестве рассказали о разных сортах мандаринов. Главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова говорила, что без вреда для здоровья можно съедать около четырех мандаринов в день.