Роскачество дало советы по выбору мандаринов

Эксперты Роскачества рассказали, какие сорта мандаринов продаются в ноябре, как их различать и выбрать самые вкусные.

«Внешне мандарины должны быть свежими, цельными, чистыми и здоровыми. На них не допускается повреждений сельскохозяйственными вредителями, болезнями, механических повреждений, ушибов и крупных зарубцевавшихся поверхностных порезов», – сообщают в Роскачестве.

Однако возможны небольшие потертости, царапины, вкрапления в поры кожуры. Это не влияет на вкус и качество мандаринов. Главное, чтобы они не превращались в гниль. Воздушная прослойка и пухлость мандаринов – не дефект, это особенность сорта.

В России продаются китайско-японские сорта шивамикан и сатсума. Это некрупные плоды, на вкус кислые или кисло-сладкие, без косточек. Сорт шивамикан – приплюснутые плоды с ярко-желтой кожурой. Сатсума отличаются рыхлой бугристой кожурой и грубой мякотью.

Также в Россию привозят гибриды из Турции, Туниса, Марокко и Испании, всего около 70 сортов. В таких мандаринах чаще всего много косточек.

Раньше всего в продаже появляется сорт надоркот из Марокко – не очень сладкий мандарин, с красноватой мякотью и легко отделяемой кожурой.

Сорт муркотт появляется в продаже с ноября по февраль, это небольшие плоды с большим количеством мелких косточек и плотными перегородками, при этом сочные и сладкие.

Самыми вкусными из гибридных эксперты называют клементины. Это сплющенные сверху и снизу плоды яркого оранжевого цвета, сладкие и сочные, с нежным запахом.

«Чаще всего именно клементины еще с октября продаются в России под видом абхазских мандаринов», – отметили в Роскачестве.

Самый поздний сорт – пикси. Они появляются на прилавках в конце зимы. Это шаровидные плоды с тонкой желто-оранжевой кожурой, сочная мякоть без косточек.

Эксперты Роскачества советуют не покупать мандарины с плесенью на кожуре, с вмятинами и слишком мягкими участками, а также перезревшие и лежалые мандарины. Такие плоды можно определить по тому, что кожура явно отстает от мякоти и легко лопается. Это приводит к тому, что под нее проникают бактерии.

К новогодним праздникам Роскачество проведет исследование мандаринов, проверив их по 250 показателям качества и безопасности. В итоге организация выпустит «мандариновый» гид.