Минздрав назвал допустимую дозу мандаринов

Около четырех мандаринов можно съедать в день без вреда для здоровья, сообщила главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

«Нормы нет, но есть здравый смысл. Килограмм точно есть не надо. Если в анамнезе были аллергические реакции на цитрусовые, то мандарины должны быть полностью исключены. Если аллергических реакций в анамнезе не было, то можно съесть 2-4 мандарина, но не доходить до уровня килограмма», – приводит слова Стародубовой РИА «Новости».

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